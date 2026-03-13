Инсайдер намекнул на "мертворожденный" проект Fallout: "Эта штука не увидит света дня"

София Шадрина

"Fallout-штука не побачить світла дня" - інсайдер / GameRant

В студиях, принадлежащих Microsoft, кроме Bethesda Softworks, могли работать над еще одной игрой во вселенной Fallout. Однако этот проект, похоже, уже не увидит свет. Об этом рассказал игровой журналист Джефф Герстманн в своем подкасте.


В свежем выпуске The Jeff Gerstmann Show Герстманн не уточнил, о каком именно проекте идет речь — была ли это полноценная часть серии или спиноф, а также не назвал студию-разработчика.

«Я знаю об одной Fallout-штуке, над которой работали в студии Microsoft. Но, насколько я понимаю, это тот случай, когда проект, скорее всего, уже не увидит света дня. Я не знаю деталей — ни того, какая это была игра, ни того, кто именно над ней работал — но это была какая-то Fallout-вещь в разработке.»

Источник инсайда многие считают достаточно надежным. Герстманн работает в игровой журналистике еще с 1990-х годов, более десяти лет был редакционным директором GameSpot, а позже стал соучредителем медиа Giant Bomb. Поэтому его заявления обычно воспринимают серьезнее, чем типичные слухи с форумов или соцсетей.


Интерес к серии в последнее время снова возрос. В сообществе активно обсуждали возможность анонса ремастеров классических RPG — прежде всего Fallout 3 или Fallout: New Vegas. Причиной стали необычные изменения в базе Steam и новые лицензионные товары по мотивам серии. Некоторые фанаты даже предполагали, что анонс могут приурочить к финалу второго сезона сериала Fallout. Впрочем, вместо игрового объявления зрителям показали лишь интерактивный 3D-макет пентхауса мистера Хауса.

Кто на самом деле разрабатывает Fallout 5?

После заявления Герстманна часть фанатов начала предполагать, что загадочный проект могла делать Obsidian Entertainment — студия, которая в свое время создала Fallout: New Vegas. Однако сам журналист не упоминал Obsidian, а участие студии выглядит маловероятным еще и из-за ее насыщенного графика релизов. В последнее время команда выпустила Avowed и продолжает работать над The Outer Worlds 2, параллельно поддерживая другие собственные проекты.

В то же время Герстманн намекнул, что эта история, вероятно, не связана с ремастерами классических игр. По его словам, ремастер Fallout 3, о котором давно ходят слухи, скорее всего разрабатывает сторонняя студия. В фанатских теориях среди возможных исполнителей часто упоминают Virtuos — компанию, помогавшую с ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Однако официально эти проекты до сих пор не подтверждены.

Что же касается будущего серии, то полноценная новая часть пока остается далеким планом. Студия Bethesda Game Studios нынче поддерживает Starfield и параллельно работает над The Elder Scrolls VI, а это значит, что до пятой части дело дойдет еще не скоро.

Ранее руководитель Bethesda Тодд Говард говорил, что Фоллаут — это одна из франшиз, с которой студия «сейчас делает больше всего», имея в виду игры, телепроекты и другие медиа. Он также подтвердил, что события сериала считаются каноническими для вселенной серии и будут учтены в будущих играх.

Пока что вся информация о возможном отмененном проекте остается на уровне инсайда. Известно лишь, что некая игра в данной вселенной могла находиться в разработке в одной из студий Microsoft вне Bethesda, но, по словам источника, этот проект, предположительно, закрыли еще до официального анонса.

Мы уже видели Fallout 5? Актер Гуля рассказал, являются ли события сериала Amazon будущей игрой Bethesda

Источники: The Jeff Gerstmann Show, GameRant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Windows 11 получила нативную поддержку MIDI 2.0
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Microsoft блокирует загрузку ISO-образов Windows 11 через Rufus и Fido
Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
Дизайнера Fallout 3 едва не забрали в полицию, когда он "разведывал" локации для игры
Microsoft анонсировала Project Helix: игры для ПК теперь на Xbox
Что за Windows 11 Pure? Asus встроила в ноутбуки загадочную "чистую" версию ОС Microsoft
Microsoft анонсировала DirectStorage 1.4: что нового в Zstandard
Январское обновление Windows 11: черный экран, зависания, сломанный "Проводник", Microsoft уже спешит на помощь
Samsung Galaxy S26 будут лучше снимать в темноте, — инсайдер
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Без SSD и HDD: Microsoft теперь может хранить данные до 10 000 лет просто на стекле
Microsoft тестирует верхнюю панель меню для Windows 11 в стиле macOS
Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить
