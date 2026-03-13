Инсайдер намекнул на "мертворожденный" проект Fallout: "Эта штука не увидит света дня"

В студиях, принадлежащих Microsoft, кроме Bethesda Softworks, могли работать над еще одной игрой во вселенной Fallout. Однако этот проект, похоже, уже не увидит свет. Об этом рассказал игровой журналист Джефф Герстманн в своем подкасте.





В свежем выпуске The Jeff Gerstmann Show Герстманн не уточнил, о каком именно проекте идет речь — была ли это полноценная часть серии или спиноф, а также не назвал студию-разработчика.

«Я знаю об одной Fallout-штуке, над которой работали в студии Microsoft. Но, насколько я понимаю, это тот случай, когда проект, скорее всего, уже не увидит света дня. Я не знаю деталей — ни того, какая это была игра, ни того, кто именно над ней работал — но это была какая-то Fallout-вещь в разработке.»

Источник инсайда многие считают достаточно надежным. Герстманн работает в игровой журналистике еще с 1990-х годов, более десяти лет был редакционным директором GameSpot, а позже стал соучредителем медиа Giant Bomb. Поэтому его заявления обычно воспринимают серьезнее, чем типичные слухи с форумов или соцсетей.





Интерес к серии в последнее время снова возрос. В сообществе активно обсуждали возможность анонса ремастеров классических RPG — прежде всего Fallout 3 или Fallout: New Vegas. Причиной стали необычные изменения в базе Steam и новые лицензионные товары по мотивам серии. Некоторые фанаты даже предполагали, что анонс могут приурочить к финалу второго сезона сериала Fallout. Впрочем, вместо игрового объявления зрителям показали лишь интерактивный 3D-макет пентхауса мистера Хауса.

Кто на самом деле разрабатывает Fallout 5?

После заявления Герстманна часть фанатов начала предполагать, что загадочный проект могла делать Obsidian Entertainment — студия, которая в свое время создала Fallout: New Vegas. Однако сам журналист не упоминал Obsidian, а участие студии выглядит маловероятным еще и из-за ее насыщенного графика релизов. В последнее время команда выпустила Avowed и продолжает работать над The Outer Worlds 2, параллельно поддерживая другие собственные проекты.

В то же время Герстманн намекнул, что эта история, вероятно, не связана с ремастерами классических игр. По его словам, ремастер Fallout 3, о котором давно ходят слухи, скорее всего разрабатывает сторонняя студия. В фанатских теориях среди возможных исполнителей часто упоминают Virtuos — компанию, помогавшую с ремастером The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Однако официально эти проекты до сих пор не подтверждены.

Что же касается будущего серии, то полноценная новая часть пока остается далеким планом. Студия Bethesda Game Studios нынче поддерживает Starfield и параллельно работает над The Elder Scrolls VI, а это значит, что до пятой части дело дойдет еще не скоро.

Ранее руководитель Bethesda Тодд Говард говорил, что Фоллаут — это одна из франшиз, с которой студия «сейчас делает больше всего», имея в виду игры, телепроекты и другие медиа. Он также подтвердил, что события сериала считаются каноническими для вселенной серии и будут учтены в будущих играх.

Пока что вся информация о возможном отмененном проекте остается на уровне инсайда. Известно лишь, что некая игра в данной вселенной могла находиться в разработке в одной из студий Microsoft вне Bethesda, но, по словам источника, этот проект, предположительно, закрыли еще до официального анонса.

Источники: The Jeff Gerstmann Show, GameRant