Вышла неофициальная украинизация Fallout New Vegas — не только текст, но и графика с видео

На NexusMods доступна украинская текстовая локализация Fallout: New Vegas. Перевод с английского языка готов на 80%.
Авторами мода являются пользователи Nexus lora8124 и Val-El. Мод протестирован на версиях игры с EGS, Steam и GOG, также он работает на Steam Deck. Перевод не тестировался с другими модами, поэтому в случае их применения часть текстов может быть на английском.
На странице мода есть подробная инструкция по его установке, которая не слишком простая. Также подробно описано состояние перевода: отмечается, что переведены необходимые для игры элементы графики, субтитры стартового ролика, созданы шрифты. Интро доступно в вариантах 720р, 1080р и 4К, первый есть в архиве с основными файлами, остальные, по желанию, можно скачать отдельно.
Авторы продолжают работу над переводом и призывают пользователей участвовать в тестировании. Они просят отправлять им скриншоты ошибок в Dicord, поскольку над переводом работают только два человека, усилия которых нуждаются в помощи.
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Источник: NexusMods
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