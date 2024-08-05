Вышла неофициальная украинизация Fallout New Vegas — не только текст, но и графика с видео

Раздел Игры выходит при поддержке ?

На NexusMods доступна украинская текстовая локализация Fallout: New Vegas. Перевод с английского языка готов на 80%.

Авторами мода являются пользователи Nexus lora8124 и Val-El. Мод протестирован на версиях игры с EGS, Steam и GOG, также он работает на Steam Deck. Перевод не тестировался с другими модами, поэтому в случае их применения часть текстов может быть на английском.

На странице мода есть подробная инструкция по его установке, которая не слишком простая. Также подробно описано состояние перевода: отмечается, что переведены необходимые для игры элементы графики, субтитры стартового ролика, созданы шрифты. Интро доступно в вариантах 720р, 1080р и 4К, первый есть в архиве с основными файлами, остальные, по желанию, можно скачать отдельно.

Авторы продолжают работу над переводом и призывают пользователей участвовать в тестировании. Они просят отправлять им скриншоты ошибок в Dicord, поскольку над переводом работают только два человека, усилия которых нуждаются в помощи.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

Источник: NexusMods

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.