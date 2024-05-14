Bethesda выпустила обновление Fallout 4 Next Gen Update 2 с дополнительными настройками графики. Но «рекомендует» только стандартные настройки

Bethesda выпустила новое обновление Fallout 4, которое получило название Next Gen Update 2. В этом обновлении компания добавила некоторые настройки графики для PS5 и Xbox Series X, которые отсутствовали ранее. Но несколько тревожно, что разработчики «настоятельно рекомендуют» все равно придерживаться настроек по умолчанию.

В примечаниях к этому обновлению Fallout 4 говорится, что «благодаря вашим отзывам мы смогли реализовать возможность контролировать точность и производительность вашей графики». Вместе с тем Bethesda не советует использовать новые доступные настройки:

«Мы настоятельно рекомендуем вам запускать с настройками по умолчанию, но теперь вы можете изменить свои настройки, чтобы они лучше соответствовали вашему стилю игры и дисплею».

Возможно, Bethesda просто пытается поощрять пользователей работать с наиболее оптимальными настройками. Однако используемые формулировки вызывают недоумение, когда разработчик добавляет новые параметры настроек, которые сообщество очень хотело увидеть.

Обновленные параметры целевой частоты кадров предлагают опции 30, 40 и 60 кадров в секунду, 60 к/с — стандартное значение. Однако «важно заметить, что для выбора 40 ваш дисплей должен поддерживать 120 Гц».

Также существуют новые режимы приоритетов в виде режима визуального качества и режима производительности. Стандартно выбранный режим производительности. Bethesda предлагает пользователям выбирать между этими режимами, «стараясь поддерживать целевую частоту кадров».

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Игра будет пытаться поддерживать целевую частоту кадров, которую разработчики «настоятельно рекомендуют» не менять. Это словосочетание также не очень подходит для обновления под названием Next Gen Update 2, которое является продолжением исправления, анонсированного более двух лет назад.

«Если вы выбрали целевую частоту кадров 60, мы рекомендуем выбрать производительность», — уточняет Bethesda. «Оба режима могут динамически регулировать внутреннее разрешение, когда сцены или действия становятся более тяжелыми».

Источник: gamesradar