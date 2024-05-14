Модель OnlyFans показала свои «прелести» через интерактивный «Портал» Нью-Йорк-Дублин — проект пришлось приостановить

На прошлой неделе между Нью-Йорком и Дублином заработал виртуальный мост под названием The Portal. Это интерактивная художественная инсталляция, которая позволяет в режиме реального времени демонстрировать изображения городов, удаленных друг от друга почти на 5000 км. Порталы имеют большие экраны круглой формы и камеры, которые передают изображение на связанный Портал.

Однако нашлись желающие воспользоваться произведениями современного искусства совсем не так, как планировали автор (литовский художник Бенедиктас Гилис) и организаторы. В социальных сетях неоднократно распространялись видео людей, которые использовали живую трансляцию достаточно неоднозначно.

Например, модель OnlyFans Ава Луиза опубликовала видео, на котором она поднимает топ и демонстрирует грудь зрителям через Портал, а ее обнаженная спина повернута к толпе Нью-Йорка.

«Я считала, что жители Дублина заслуживают увидеть мои две выращенные в домашних условиях нью-йоркские картофелины», — сказала Луиза.

Трансляцию пришлось приостановить после того, как Ава Луиза устроила это бесплатное обнаженное представление для зрителей из Дублина.

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В другом видео можно видеть, как мужчина поднес свой телефон к камере Портала, показывая видео, как горят и охвачены черным дымом башни Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября.

Другое видео демонстрирует, как полицейские оттащили от Портала женщину из-за неподобающего поведения. Фактически она находилась перед экраном и камерой около 20 минут в состоянии алкогольного опьянения, прежде чем вмешалась охрана.

После этих инцидентов городской совет Дублина начал работать над «техническими решениями» по ограничению «неподобающего поведения».

Источник: euronews