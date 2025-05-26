Morrowind на стероидах: появились 20 минут геймплея мода Skywind — у ремастера Oblivion серьезный конкурент

Команда разработчиков Skywind показала свежий 20-минутный геймплей фанатского мода, который переносит мир Morrowind на движок Skyrim.

Демонстрация сосредоточена на переработанном квесте «Спасти Джонсиса Даломакса». Видео показывает, как далеко продвинулась работа над проектом за последние два года. Помимо геймплейного видео разработчики отчитались о прогрессе по различным направлениям.

Но сперва отметим, что Skywind — это полная фанатская конверсия TES 3: Morrowind (2002) на движке TES 5: Skyrim. Бесплатный проект развивается уже много лет, и хотя точной даты релиза еще нет, команда не останавливается. Предыдущее видео с геймплеем появилось еще в 2022-м, а это новый полноценный ролик.

На этот раз игрокам показали:

Полностью переработанный оригинальный квест из Morrowind.

Новую систему заклинаний, включая магию мистицизма (заклинаний Mark и Recall).

Обновленную погоду и визуальные эффекты.

Подводные бои.

Новую механику прыжков.

Интерфейс, сочетающий элементы Morrowind и Skyrim.

Книжный арт и ловушки в подземельях.

Видео завершилось обновлением статуса проекта и списком, что именно успели сделать разработчики за последние несколько лет. Вот, что известно:

2D Арт: основные графические элементы готовы, сейчас добавляют дополнительные детали.

Написание: главный текст завершен, работают над атмосферными дополнениями.

Кодирование: механика создания заклинаний и UI почти готовы; завершается разработка интерфейса создания персонажа.

3D Арт: почти все основные существа смоделированы, осталось доработать три комплекта тайлов.

Анимация: активно работают над движениями существ.

Имплементация активов: продолжается постепенное внедрение вместе с 3D-задачами.

Дизайн интерьеров: 60% завершено, ожидает финальной доработки.

Дизайн экстерьеров: осталось проработать Красную Гору, Пустоши и Залив Зафирбел.

Навмеш: стабильный прогресс.

Визуальные эффекты: совершенствуют погодные эффекты, 75% заклинаний уже реализованы.

Звуковые эффекты: работа над звуками мира и существами в процессе; шумы брони готовы.

Контроль качества: тестирование продолжается.

Реализация квестов: постепенное внедрение.

Озвучка: осталось заполнить несколько ключевых ролей, в частности Дагота Ура, Вивека и Ягрума.

Майстеринг озвучки: рекордный темп работы, совершенствуют процессы и документацию.

Обработка аудиофайлов: стабильный прогресс в маркировке голосовых записей.

Музыка: скоро откроют новые заявки, ищут композиторов для боевых тем.

Команда Skywind также приглашает волонтеров. Особенно специалистов по 3D-моделированию одежды, звуку, работе с Creation Kit. А также нужны «руки» для обрезки файлов, локализации и навигационных карт. Вместе с тем Skywind должен получить полноценную озвучку, потому что Morrowind была ограничена лишь отдельными репликами. Игроки смогут услышать, как NPC произносят названия вроде «Ашурнибиби» или «Аддадшашанамму».

Skywind пока не имеет даты релиза. Интересно, что моддеры не отпускают Morrowind, потому что недавно старейший фанатский мод получил самое большое обновление за 22 года. А параллельно в 2025 году все еще запланирован релиз Skyblivion — другого масштабного мода, который переносит Oblivion на движок Skyrim. И похоже моддеров не остановило то, что Тодд Говард первым выпустил крайне успешный ремастер. Делаем ставки, захочет ли тролль из Bethesda выпустить еще один ремастер на олдовую классику за «два дня» до релиза Skywind?

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Источник: PC Gamer / DSOGaming