Новости Игры 03.05.2026

Halo Studios не остановится на одном ремейке: инсайдеры раскрыли планы на Halo 2 и Halo 3

Halo Studios не планирует останавливаться на ремейке первой части. По информации инсайдера Rebs Gaming, который ссылается на разговор с бывшим разработчиком студии, полноценные ремейки Halo 2 и Halo 3 на Unreal Engine 5 почти наверняка находятся в разработке. Halo Studios официально это не подтверждает.


По данным утечки, обе игры выйдут вместе как единый продукт — не отдельными релизами. Мультиплеер в них не предусмотрен, акцент исключительно на кампаниях. Некоторые концовки оригинальных игр при этом будут переосмыслены и переработаны.

Для понимания масштаба: Halo 2 (2004) и Halo 3 (2007) — две из самых влиятельных частей серии. Halo 2 первым ввел сетевой мультиплеер на Xbox Live и сформировал культуру онлайн-шутеров на консолях. Halo 3 завершил оригинальную трилогию и до сих пор считается одним из лучших шутеров в истории жанра.

Решение не включать мультиплеер в ремейки согласуется с подходом к Halo: Campaign Evolved — официально анонсированному ремейку первой части. Он также сосредоточен исключительно на кампании. Мультиплеер, по слухам, получит отдельную игру — кроссплатформенный живой сервис для PS5, Xbox и PC.


Halo: Campaign Evolved выйдет в 2026 году и станет первой игрой серии на Unreal Engine 5 и первым выходом Halo на PlayStation. По утечке, релиз запланирован на 28 июля с ранним доступом с 23 июля, хотя официальной даты до сих пор нет. Студия сменила название с 343 Industries на Halo Studios в 2024 году — одновременно с переходом на новый движок.

Сроки выхода ремейков Halo 2 и Halo 3 пока неизвестны. Если Campaign Evolved будет иметь успех, это станет главным аргументом для ускорения разработки остальной трилогии.

Источник: Game Rant

