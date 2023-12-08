Могут ли горные породы поглотить достаточно CO2 для борьбы с изменением климата? Alphabet и Shopify считают, что да

Компании заключили соглашение со стартапом Lithos, который предлагает услуги по отлову CO2 с использованием тактики усиленного «выветривания» — естественной способности горных пород поглощать углекислый газ во время разрушения.

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Соглашение с Lithos заключили Frontier, инициатива по удалению углекислого газа, возглавляемая Stripe, Alphabet, Shopify и McKinsey Sustainability, а также Autodesk, H&M Group, JPMorgan Chase, Workday, Zendesk, Canva и Boom Supersonic.

Lithos делает ставку на щелочные горные породы, поглощающие CO2 из воздуха во время механического разрушения. В природе такой процесс происходит под влиянием дождя, ветра или морских волн и без сторонней помощи может занять тысячи лет. Чтобы ускорить процесс горные породы (например, базальт или гравий) можно измельчить в пыль и распространить на большую площадь, тем самым «угрожая» поглощением большего количества CO2.

Lithos уже испытывает технику на фермерских полях, где измельченный базальт впоследствии реагирует с дождевой водой, удерживая углекислый газ в воздухе в виде бикарбоната, который дальше «двигается» через грунтовые воды к морю, где, как ожидает Lithos, будет храниться по крайней мере 10 000 лет или дольше.

Сложность состоит в том, что Lithos должна отчитываться компаниям о том, сколько CO2 отловили породы. Компания говорит, что делает оценки через образцы грунта, измеряя его химический состав (процесс, который стал возможным благодаря исследованиям Йельского университета).

«Метод Lithos является постепенным усовершенствованием, но все еще имеет серьезные нерешенные вопросы», — рассказывает Оливер Ягуц, профессор геологии Массачусетского технологического института.

Данные, предоставленные компанией, по сути, показывают «абсолютную максимальную оценку того, что может быть», но реальность, к сожалению, гораздо сложнее, добавляет Ягуц. В частности, существует риск переоценки того, сколько углекислого газа отловлено, если не учесть полное влияние удобрений в почве на процесс.

Есть и другие возможные побочные эффекты при использовании тактики усиленного выветривания. Концентрация бикарбоната на какой-либо конкретной территории может иметь негативные последствия для экосистем. Следует также учитывать влияние добычи, дробления и транспортировки горных пород на окружающую среду (Lithos использует отходы с карьеров, чтобы минимизировать такое влияние).

Согласно Frontier, соглашение с Lithos стоимостью $57,1 млн должно покрыть расходы на поглощение более 154 000 тонн CO2 к 2028 году (эквивалентно выводу с дорог около 34 000 автомобилей в течение года). Приблизительно $370 за тонну удаленного CO2 — это все еще достаточно дорогая цена, хотя она значительно дешевле цены предприятий, которые отлавливают углекислый газ из воздуха ($600 за тонну).

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Источник: The Verge