В США построили первый коммерческий завод, который будет «высасывать» CO2 из воздуха — с последующим хранением под землей

«Мы хотим улавливать миллионы тонн углекислого газа в год», — говорит директор Heirloom, компании, запустившей коммерческую установку.

Несмотря на грандиозные планы, ныне первый завод компании, расположенный в Трейси, штат Калифорния, и открытый в прошлый четверг, может похвастаться поглощением около 1000 тонн CO2 в год, что эквивалентно выбросам 200 автомобилей.

Лицензия на загрязнение

Идея использования технологии улавливания CO2 из воздуха не нова — сейчас ее испытывают сотни стартапов. В августе администрация Байдена выделила $1,2 млрд помощи нескольким компаниям, в том числе Heirloom, для строительства полноценных заводов.

Такие компании, как Airbus и JPMorgan Chase, тратят миллионы на покупку кредитов на выбросы углекислого газа, чтобы выполнить корпоративные обещания по климату — и их уже некоторые называют «лицензиями на загрязнение».

Как работает технология Heirloom

Технология Heirloom базируется на простой химии: известняк, осадочная порода, которая образуется, когда оксид кальция связывается с углекислым газом — в природе этот процесс длится годами, но на предприятии этот процесс ускоряется.

Как пишет Брэд Палмер из The New York Times, который побывал на заводе, работники нагревают известняк до 900ºC в печи, работающей на возобновляемой электроэнергии, а дальше из него выделяется углекислый газ, который перекачивают в резервуар для хранения.

Остатки оксида кальция, похожий на муку, затем заливают водой, раскладывают в большие лотки на стеллажах и вывозят на открытый воздух. В течение трех дней белый порошок поглощает углекислый газ и снова превращается в известняк. Затем он возвращается в печь, и цикл повторяется.

Что там дальше с CO2? В Калифорнии Heirloom сотрудничает с компанией CarbonCure, которая «смешивает‎» углекислый газ с бетоном, где он минерализуется и больше не может вытекать в воздух. В будущих проектах Heirloom планирует закачивать углекислый газ через подземные скважины и закапывать его под землей.

Стоимость отлова и хранения CO2

Heirloom не разглашает точную цену, но по подсчетам экспертов отлов обойдется в $600-1000 за тонну углекислого газа, что делает его, безусловно, самым дорогим способом ограничения выбросов (даже после новых федеральных налоговых кредитов в размере до $180 за тонну).

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Компания поставила долгосрочную цель в $100 за тонну и стремится достичь ее, отчасти благодаря экономии на масштабе производства и массовом производстве компонентов. Для своего следующего завода, запланированного в Луизиане, Heirloom будет использовать более эффективную печь и более плотное расположение, чтобы сэкономить на земле.

И снова Microsoft

Корпорация Microsoft, которая планирует к 2030 году снизить выбросы CO2, является крупнейшим клиентом Heirloom и подписала соглашение об удалении 315 000 тонн углекислого газа из атмосферы.

Согласно последнему отчету компании об экологической устойчивости, у Microsoft есть контракты на удаление не менее 2,5 миллиона тонн CO2 (около 18% от общего объема выбросов в 2021 финансовом году) — сюда входят как прямой захват воздуха, так и лесохозяйственные проекты. Корпорация также сотрудничает с Climeworks, которая отлавливает углекислый газ из атмосферы и стартапом, который удаляет CO2, закапывая морские водоросли глубоко в океан.

Нефтяной вопрос

В октябре Heirloom обещала не принимать инвестиции от нефтегазовых компаний и не использовать свои технологии для производства ископаемого топлива, что показалось публичным ответом на усилия другой компании, пытающейся отловить углекислый газ из воздуха.

Occidental Petroleum — нефтегазовый гигант, который стал ведущим игроком в прямом захвате воздуха. Руководство компании заявило, что технология может «сохранить нашу отрасль», что насторожило экологов. Occidental сейчас строит другой тип установки прямого улавливания воздуха в Западном Техасе, которая может поглощать 500 000 тонн углекислого газа в год. Далее компания планирует закачивать часть газа в истощенные нефтяные скважины, чтобы добывать больше сырой нефти.

Компания говорит, что выбросы от «новой нефти» будут компенсированы выведенным углекислым газом, оставшимся под землей, образуя углеродно-нейтральное топливо, которое можно использовать в самолетах или кораблях, которые тяжело декарбонизировать.