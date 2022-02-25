У Чорнобильській зоні зафіксовано підвищення радіаційного фону

У Чорнобильській зоні, де наразі перебувають російські окупанти, зафіксовано підвищений рівень радіації. Про це свідчать дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн.

Перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) спостерігаються на значній частині пунктів спостережень.

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

Раніше в Офісі президента назвали захоплення ЧАЕС російськими окупантами «однією з найсерйозніших загроз Європі сьогодні». Російські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або «скористаються пошкодженнями, отриманими об’єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об’єкти».