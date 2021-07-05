Monobank анонсировал четыре новых проекта, включая карту в биткоинах и возможность торговать американскими акциями

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Соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский анонсировал в собственном telegram-канале сразу четыре новых проекта, которые находятся в разной степени готовности. Из самых интересных возможностей стоит отметить карту в биткоинах, которую в банке рассчитывают запустить уже в текущем месяце и интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами (здесь ориентировочный срок запуска — осень).

«Анонсирую те проекты над которыми мы сейчас активно работаем. Будем теперь ждать их вместе;) » — поделился Олег Гороховский.

1. Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток.

Статус: разработка завершена, ждем согласования НБУ.

Ориентировочное время релиза: июль.

2. e-SIM. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво.

Статус: Заканчивается разработка.

Ориентировочное время релиза: август.

3. Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя.

Статус: активная разработка.

Ориентировочное время релиза: июль-август.

4. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. То, что спрашивают больше всего.

Статус: активная разработка.

Ориентировочное время релиза: осень’21.

Напомним, что в апреле текущего года Monobank получил масштабное функциональное обновление и объявил, что картами банка ежедневно пользуется порядка 1,3 млн пользователей, а общее количество держателей карт банка перевалило за отметку 3,5 млн человек.

Источник: Олег Гороховский