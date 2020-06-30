monobank начинает открывать счета для ФОП — бесплатно и без платы за обслуживание

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В апреле monobank объявил о грядущем запуске счетов для физлиц-предпринимателей (ФОП) и пообещал в июне развернуть бета-тестирование услуги в кругу пользователей, подавших заявки. Команда проекта сдержала слово — сегодня одновременно на iOS и Android выходит соответствущее обновление, которое откроет доступ к новой услуге, являющейся наиболее запрашиваемой среди клиентов с момента запуска приложения.

Анонсируя выход бета-версии приложения monobank с возможностью регистрации счетов для предпринимательской деятельности, сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в своем канале Telegram рассказал детали о тарифах.

Для начала стоит отметить, что к настоящему моменту уже более 110 тыс. человек оформили заявки на открытие специальных расчетных счетов для ведения предпринимательской деятельности в monobank. Важно уточнить, что партнером популярного платежного приложения по-прежнему остается «Универсал-Банк», который также входит в группу «ТАС» Сергея Тигипко. То есть, фактически открытие счета будет происходить в «Универсал-Банке».

Итак, тарифы на основные услуги для ФОП в monobank будут следующими:

Как видим, monobank будет открывать такие счета абсолютно бесплатно и без платы за обслуживание. По крайней мере, первое время. В Приват24, к примеру, за обслуживание счета ФОП нужно платить 100 грн в месяц. Еще одно преимущество открытия счета СПД в monobank — возможность осуществлять переводы с валютного счета ФОП на валютный счет физлица без потерь на разнице курсов.

Как отмечалось выше, пока счета для ФОП доступны только в бета-версии приложения monobank. Когда услуга станет доступна всем желающим в финальной версии приложения, не уточняется. Как правило, между выходом бета-версии и обновлением стабильной версии приложения проходит до полутора недель.

Ранее в monobank также обещали десктопную версию для бухгалтера, но пока нет никаких обновлений касательно веб-версии аналога Приват24 для бизнеса от monobank.

Источник: Telegram Олег Гороховский