monobank запускает обслуживание счетов ФОП
Популярный платежный сервис monobank анонсировал запуск следующей важной услуги, которая являлась наиболее запрашиваемым пользователями нововведением за все время. Конечно же, речь идет об обслуживании счетов ФОП. Грядущий запуск продукта анонсировал в своем канале Telegram сооснователь проекта monobank Олег Гороховский, а заодно рассказал некоторые подробности.
Официальный запуск услуги намечен на июнь, а сегодня monobank открывает «предзаказ». СПД, желающие открыть соответствующий счет для ведения предпринимательской деятельности в monobank, должны подать заявку. Сделать это можно либо в мобильном приложении, либо на сайте. На момент подготовки этой новости число клиентов, оставивших заявки, уже перевалило за 6 тыс.
Пока о самой услуге известно немного. Топ-менеджер подтвердил, что карта СПД станет частью фирменного приложения monobank. То есть, отдельного приложения никто делать не будет, что можно только поприветствовать. Вероятно, по аналогии с недавно запущенной детской картой разработчики добавят в приложение соответствующий раздел. Но как именно все будет реализовано пока остается только гадать, так как скриншотов нет, как нет и подробностей о функциональности и тарифах. Сооснователь проекта, характеризуя обслуживании счетов ФОП в monobank, трижды называет его «простым» и обещает самые лучшие тарифы на рынке. Также упоминается десктопная версия для бухгалтера, опять-таки, «простая, удобная и красивая». Будет ли в веб-версии системы онлайн-банкинга monobank возможность выпустить КЭП (ЭЦП) и раздел с электронной отчетностью, как в конкурирующем Приват24, пока неизвестно. Для сравнения, в том же Приват24 просто за сам счет (за обслуживание) нужно платить 100 грн в месяц.
В Facebook разработчики создатели специальную группу «ФОП в monobank» для обсуждения развития продукта.
Остается добавить, что в прошлом месяце число клиентов monobank превысило 2 млн человек.
Источник: Олег Гороховский Telegram