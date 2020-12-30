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monobank опубликовал инфографику по итогам 2020 года: самый популярный смартфон — iPhone 7, мессенджер — Viber, больше половины пользователей — мужчины

monobank опубликовал инфографику по итогам 2020 года: самый популярный смартфон — iPhone 7, мессенджер — Viber, больше половины пользователей — мужчины

monobank опубликовал инфографику по итогам 2020 года: самый популярный смартфон — iPhone 7, мессенджер — Viber, больше половины пользователей — мужчины


Разработчики популярного платежного приложения monobank подвели итоги 2020 года, опубликовав инфографику с интересной статистикой и фактами.

Вся информация доступна на соответствующей страничке официального сайта проекта — там много разных красочных графиков: таймлайн запуска основных продуктов, динамика росла клиентской базы, структура клиентов по разным признакам и т.д. Ниже выделили несколько интересных фактов и собрали все самые показательные слайды.

  • Самое популярное устройство среди пользователей monobank — iPhone 7.
  • 1,3 миллиона — столько новых клиентов присоединилось к monobank за 2020-й.
  • 99 лет — возраст самого взрослого клиента.
  • 60% — доля пользователей Viber в общей структуре пользователей monobank.
  • 16,4% — доля клиентов из Киева.
  • 57,2% — доля мужчин.
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В конце ноября monobank преодолел рубеж в три миллиона клиентов — приложение вышло 15 ноября 2017 года на iOS и двумя днями позднее дебютировало на Android. В следующем году основатели рассчитывают взять планку в 5 миллионов клиентов, обещая нечто «нестандартное».

 

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