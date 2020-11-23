За три года клиенты monobank совершили более 1 миллиарда покупок почти на полтриллиона гривен, в приложении теперь можно установить свой CVC2 код





Новой порцией интересной статистики по случаю трехлетия monobank поделился сооснователь проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Популярное платежное приложение monobank — карточный продукт финтех-стартапа Fintech Band и «Универсал-Банка» — вышло 15 ноября 2017 года на iOS и двумя днями позднее дебютировало на Android. В начале ноября monobank преодолел рубеж в 2,9 млн клиентов и анонсировал появление карт на кассах крупных торговых сетей. В то же время свой ДР проект празднует 22 ноября.

В свежем посте сооснователь monobank рассказал, что за три года с момента запуска проект привлек без малого 3 млн клиентов и по количеству активных кредитных карт сейчас занимает первое место среди коммерческих украинских банков. Он рассказал, что за эти три года клиенты совершили более 1 миллиарда покупок карт monobank на общую сумму почти полтриллиона гривен. Олег Гороховский особенно подчеркнул, что 1,1 млн клиентов присоединились к проекту по рекомендациям друзей и знакомых. Напомним, что у monobank, помимо кэшбека, есть специальная реферальная программа «пригласи друга». По ее условиям, оба пользователя получают бонус в размере 50 грн на счет кэшбека. К слову, общая сумма кешбэка, выплаченного клиентам monobank, с момента запуска проекта почти достигла 1,5 млрд грн.

Одновременно сооснователь monobank объявил о запуске новой возможности — вдобавок к стандартному и динамическому защитному коду CVC2, который используется для покупок онлайн, теперь есть и кастомный. То есть, пользователи могут установить свою комбинацию и использовать ее на постоянной основе. С точки зрения безопасности она проигрывает динамическому аналогу, но с точки зрения удобства является неоспоримым лидером. Соответствующая настройка находится в меню «Настройки безопасности/Настройки CVV2», пункт «Собственный CVV2». Главное, учитывайте нашу сегодняшнюю заметку о худших паролях, и не ставьте слишком простые комбинации.