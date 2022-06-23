monobank открыл всем ФОП валютные карты для «командировочных расходов» — это позволяет обходить ограничения НБУ (но только за рубежом)

monobank открыл всем своим клиентам-ФОП валютные карты для командировочных расходов — благодаря этому операции проходят в валюте счета или по карточным курсам, которые лучше прямой продажи валюты ФОПами в приложении. Новую возможность анонсировал соучредитель Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Карта доступна на экране валютного счета ФОП. Клиенты за рубежом могут рассчитываться за товары/услуги и снимать наличные прямо со своего счета ФЛП по более выгодному курсу, чем при прямых продажах через приложение.

Правда, лазейка работает только для тех, кто сейчас находится за границей, а таких, если ориентироваться на апрельскую статистику, немало.

«Если вы находитесь за границей, то сможете тратить свои командировочные расходы прямо со счета ФЛП через Apple/Google Pay или снимать наличные деньги» Олег Гороховский украинский бизнесмен и соучредитель monobank

По сути, monobank нашел способ обойти ограничения НБУ, обязывающие продавать валюту по установленному регулятору курсу. Мы рассказывали о противоречивой валютной политике «двойного курса» 20 мая 2022 года НБУ постановлением №102 разрешил банкам списывать средства с гривневых карт за границей по рыночному курсу и уменьшил лимит на снятие наличных денег за рубежом до 50 тысяч гривен в эквиваленте (ранее было 100 тысяч). То есть НБУ фактически разрешил банкам покупать валюту по фиксированному курсу, а продавать ее по рыночному. и недовольстве ею IT-индустрии в конце мая. С этого времени уже прошел месяц, но регулятор пока на уступки не пошел.

Остается напомнить, что продажа банками безналичной валюты клиентам-физлицам до сих пор запрещена, кроме некоторых исключений.