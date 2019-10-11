monobank Platinum — «первые в Европе» платежные карты Visa Infinite и MasterCard World Elite без номера

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Только вчера «Альфа-банк» с помпой объявил о выпуске с 15 октября «первых в Украине» платежных карт нового формата без каких-либо реквизитов (вся информация спрятана в мобильном приложении). Сегодня же сыграл на опережение monobank: проект Fintech Band и «

«Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum. Понимаете? Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen

Владельцы новых Platinum-карт monobank получат доступ без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, услуги консьержа, особенную поддержку monobank и еще множество привилегий. Также владельцы смогут выбрать подходящую программу лояльности: классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн. трат по карте без ограничения по сумме. Накопленные мили можно потратить на билеты любой авиакомпании.

Сооснователь некий приятный сюрприз, связанных с кешбэком и милями, в следующем месяце.

Еще несколько преимуществ платиновой карты бесплатное снятие собственных средств за рубежом (до 5000 грн. в месяц по любой карте), пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счет кредитных средств.

Само собой, эти карты не будут бесплатными. Выпуск физической карты будет стоить 500 грн, а обслуживание 250 грн.в месяц. Это при условии выпуска одной физической карты (Visa Infinite или MasterCard World Elite) и прикрепления второй в качестве виртуальной в приложении. Если заказывать выпуск физических карт обеих платежных систем, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Но вторая карта делается бесплатно.

Карты доступны в трех цветах (черный, розовый и стальной) и могут, по желанию клиента, быть как со всей информацией или только с фамилией владельца. monobank заказал выпуск 100 тыс. таких карт.

Источник: Олег Гороховский Telegram