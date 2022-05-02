monobank позволит группировать расходы не только по категориям, но и по тегам

Пользователи monobank вскоре смогут изменять категории в выписке и группировать их с помощью #тегов. Новую возможность анонсировал соучредитель Олег Гороховский, подчеркнув, что это сделано для более прозрачного учета расходов.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

По плану, новая функция появится в бета-версии в ближайшие дни и, если тестирование пройдет штатно, пойдет в релиз до конца недели.

После этого пользователи смогут изменять категории покупки или перевода с карты на карту и добавлять заметки или теги к каждой операции – это существенно облегчит группировку расходов в выписке и планирование будущих расходов.

На прошлой неделе monobank позволил покупать военные облигации прямо в приложении.