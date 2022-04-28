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monobank запускает продажу военных облигаций — их можно будет купить в приложении уже завтра

monobank запускает продажу военных облигаций — их можно будет купить в приложении уже завтра

Выход обновления monobank, которое принесет простую возможность купить военные облигации, анонсировал соучредитель Олег Гороховский.

Апдейт выйдет одновременно на Android и iOS уже завтра, 29 апреля.

Минимальный срок — полгода, купить можно от 1 облигации. Доходность военных облигаций составляет 11% годовых. Выплаты на 100% гарантированы министерством финансов Украины.

monobank запускает продажу военных облигаций — их можно будет купить в приложении уже завтра
Условия покупки военных облигаций в monobank

«Сделали все очень просто.

Покупая облигацию, вы перечисляете деньги в бюджет, помогаете обеспечить стабильность экономики и приближаете Украину к победе. А еще зарабатываете до 11% годовых в гривне

Олег Гороховский

украинский бизнесмен и соучредитель monobank

Военные облигации разновидность облигаций внутреннего государственного займа государственных ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов Украины. Они размещаются на внутреннем рынке государственных ценных бумаг Украины. Их особенность в том, что облигации целевые — средства от размещения государство будет направлять на финансирование Вооруженных сил Украины и потребностей страны в условиях военного положения. Государство гарантирует владельцам Военных облигаций выплату их нарицательной стоимости и дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Еще интересный момент согласно решению НБУ, при покупке Военных облигаций проверка источников происхождения средств не осуществляется.


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