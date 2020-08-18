monobank снижает ставку на остаток (с 10% до 7%), но кредитная ставка и обязательный платеж тоже немного снизятся





Популярный платежный сервис monobank, который на прошлой неделе преодолел знаковый рубеж в 2,5 млн активных клиентов (за 2,5 года) сегодня предупредил клиентов об изменениях в ключевых тарифах с 1 сентября. Всего их три: два положительных и одно — неприятное. Подробности рассказал сооснователь проекта monobank Олег Гороховский в своем канале Telegram.

Не секрет, что за последний год ставки по срочным депозитам в украинских банках сильно сократились ввиду очевидных финансовых причин (снижение учетной ставки главным образом). И карточный продукт Fintech Band и «Универсал-Банка» не является исключением. Несколько месяцев назад ставки по срочным депозитам в национальной валюте снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит. Говоря точнее, годовые срочные депозиты без права расторжения monobank привлекает под 11% годовых (справедливости ради, одна из самых выгодных ставок на сегодня), а ставка на остаток по картам — 10% годовых. С 1 сентября ставка на остаток сократится до 7% годовых.

Что же касается хороших новостей, одновременно проект предложит еще более выгодные условия по кредитам. В частности, снизится плата за использование кредитного лимита по картам после выхода из грейс-периода (льготный период кредитования, в течение которого можно бесплатно пользоваться кредитными средствами):

ставка по черным картам станет 3,1% в месяц вместо 3,2% в месяц;

ставка по платиновым и железным картам станет 2,9% в месяц вместо 3,1% в месяц.

Кроме того, с 1 сентября monobank снижает требования к минимальному обязательному платежу по кредитному лимиту. Если раньше при использовании кредитных средств нужно были внести как минимум 5% от задолженности на конец месяца до конца следующего месяца, то с 1.09 минимальный платеж станет 4%. В monobank утверждают, что это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков.

Источник: Олег Гороховский Telegram