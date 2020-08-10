Число клиентов monobank превысило 2,5 млн — каждую минуту добавляется три новых клиента

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Популярное платежное приложение monobank в минувшие выходные миновало важную веху — количество клиентов карточного продукта Fintech Band и «Универсал-Банка» превысило 2,5 млн человек. Хвастаясь новым достижением, сооснователь проекта monobank Олег Гороховский, добавил, что каждую минуту к проекту присоединяется 3 новых клиента.

Платежное приложение monobank было запущено в ноябре 2017 года. 25 мая 2019 года проект преодолел рубеж в 1 млн клиентов. К ноябрю 2019-го приложением monobank пользовались уже более 1,5 млн человек, а в марте 2020-го перед запуском детской карты число клиентов monobank превысило 2 млн человек. То есть, еще 0,5 млн новых клиентов добавилось менее чем за пять месяцев, что соответствует прежним темпам роста — по 100 тыс. новых пользователей каждый месяц.

По случаю этого события сооснователь проекта Михаил Рогальский опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором перечислил основные вехи проекта, достижения и неудачи.

Видео также содержит некоторые интересные статистические данные:

За время существования проекта (меньше трех лет) карты monobank пополнили суммарно на 244 млрд грн.

С момента запуска фирменного сервиса-копилки «Банка» им воспользовались более 500 тыс. человек.

Общая сумма кешбэка, выплаченного клиентам monobank, с момента запуска проекта уже превысила 1,1 млрд грн.

На благотворительность пользователи monobank пожертвовали 14 млн грн.

В операционном центре monobank сейчас работает более 900 человек.

Участники реферальной программы получили 100 млн грн.

Всего за неделю после запуска возможности регистрации счетов для предпринимательской деятельности соответствующие счета в monobank открыли 25 тыс. клиентов.

Рубеж в 2,5 млн клиентов проект monobank перешагнул на фоне двух крупных скандалов: в начале июня киевлянка, ставшая жертвой карманников, заявила, что с ее iPhone злоумышленники вошли в приложение monobank и сняли 72 тыс. грн, а буквально неделю мы рассказывали историю другого пользователя — несмотря на блокировку украденной карты и перевыпуск новой карты, со счета продолжали списывать деньги.