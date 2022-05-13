monobank возобновил кредитование, включая «Покупки по частям»

10 мая топменеджмент monobank анонсировал скорейшее возобновление кредитования в полном объеме — сегодня утром необанк возобновил работу программ «Рассрочка» и «Покупка частями». Это подтвердил соучредитель проекта Олег Гороховский.

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Сначала Гороховский сообщал о планах выдать по этим кредитным программам около 10 миллиардов гривен, но в сегодняшнем сообщении скорректировал прогноз — около 600 000 клиентов суммарно на 18 млрд гривен. Соучредитель monobank заметил, что такой массив лимитов будет проливаться день-два. О возобновлении лимитов клиентов проинформируют отдельным уведомлением в приложении.

Гороховский также выразил уверенность, что другие украинские банки последуют примеру monobank, что в свою очередь положительно скажется на экономике.

С 1 апреля monobank упразднил начисление процентов на остаток собственных средств, порезал кэшбеки, но также снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6%. Также недавно в приложении появились военные облигации, которые стали очень популярной услугой — за 11 дней клиенты купили ценные бумаги на 500 млн гривен.