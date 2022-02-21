monobank з 22 лютого підвищує процентну ставку за новими депозитами у гривні

monobank у розсилці повідомив про зміну процентної ставки за новими депозитами у гривні — нові ставки почнуть діяти вже відзавтра, 22 лютого 2022 року, і необанк пропонує підвищений відсоток на всі види вкладів, окрім річного та найменш тривалих на місяць-два.

Ставки за новими депозитами в monobank зараз та з 22.02.2022 року (без права дострокового розірвання)

Ставки за новими депозитами в monobank зараз та з 22.02.2022 року (із правом дострокового розірвання)

Депозити, що відкриті до 22.02.22, збережуть поточну процентну ставку до кінця строку дії.

Минулого тижня співзасновник monobank Олег Гороховський двічі повідомляв про приріст залишків та нових депозитів на тлі поширення панічних настроїв через збільшення кількості обстрілів в зоні бойових дій на Донбасі та загрози збільшення атак з боку РФ.