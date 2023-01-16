Monobank запустил сбор на помощь пострадавшим в Днепре — за донаты разыграют 100 металлических карт IRON с беcплатным обслуживанием на 2 года

Monobank анонсировал следующий благотворительный сбор — на сей раз это отдельная благотворительная «банка» для сбора денег, чтобы помочь пострадавшим семьям в Днепре. Детали сообщил на своих страницах в соцсетях соучредитель необанка Олег Гороховский.

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Желающие могут задонатить соответствующую банку mono по этой ссылке — Monobank со своей стороны перечислил 5 млн гривен и, по традиции, мотивирует других активнее донатить розыгрышем призов. В этот раз можно выиграть одну из 100 премиальных металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на 2 года. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать донат не менее 100 гривен соответственно чем больше взносов по 100 грн, тем больше шансов на выигрыш. Также есть отдельный приз — за самый большой донат обещают флаг Украины за подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Деньги будут собирать до вчера 17 января, после чего вся сумма будет передана одному из фондов, что будет помогать пострадавшим в этой трагедии. Итоги розыгрыша и имена победителей сообщат 18 января в телеграмм-канале ОГо.

Меньше чем за час удалось аккумулировать почти 9,3 млн гривен пожертвований.

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Во время массированной российской атаки на Украину 14 января одна из ракет Х-22, запущенных стратегическим бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курской области, попала в жилой многоквартирный дом, полностью разрушив целый подъезд (в нем было 72 квартиры, в которых согласно пропискам могло проживать 100-200 человек, в том числе около 50 детей). Спасательно-поисковая операция в Днепре длится уже вторые сутки — по состоянию на данный момент россияне убили 35 человек, погибших двое детей. Также известно о 75 раненых, в том числе 14 детей. Еще 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. В настоящее время на месте трагедии под завалами идет поиск пострадавших.