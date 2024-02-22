«Морской бой»: UNITED24, monobank, Стерненко и Лаченков собирают средства на 35 морских дронов Sea Baby

Фандрейзинговая платформа UNITED24 и monobank вместе с украинскими волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым начали сбор на 35 морских дронов Sea Baby. Эти легендарные лодки уже использовались для результативных атак на Крымский мост и 9 российских кораблей.

Морской дрон Sea Baby способен нести 850 кг взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость одного морского дрона Sea Baby составляет 8,5 млн грн. Всего планируется собрать средства для закупки 35 таких дронов — 297,5 млн грн. За пожертвование 8,5 млн грн участники сбора могут дать название беспилотной лодке.

Среди всех участников сбора разыграют 36 карточек mono+avrora от постоянного партнера UNITED24 — сети мультимаркетов «Аврора». Выиграть 35 карточек со 100 тыс. грн на счету можно за взнос от 100 грн. А за пожертвование от 1000 грн — 1 карточку с 1 млн грн на счету.

Банка для сбора средств на дроны Sea Baby

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