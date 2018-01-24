Мотоциклист подал в суд на General Motors из-за аварии с участием самоуправляемого Chevrolet Bolt

Мотоциклист Оскар Нилссон в прошлом месяце попал в аварию, вторым участником которой оказался самоуправляемый автомобиль Cruise Automation. Инцидент произошёл в Сан-Франциско ещё 7 декабря 2017 года. Но сейчас внезапно Оскар Нильссон решил подать в суд на General Motors, которая является родительской компанией Cruise Automation.

Как заявляет истец, он пострадал в результате аварии, которая стала следствием непредсказуемого поведения автомобиля. Оскар Нильссон ехал на мотоцикле позади самоуправляемого автомобиля Chevrolet Bolt, принадлежащего компании Cruise Automation. При этом в автомобиле на водительском месте находился человек, но его руки не располагались на рулевом колесе. Автомобиль начал выполнять манёвр перестроения в левую полосу, но внезапно вернулся в начальную полосу, в результате чего и произошло столкновение. И теперь Оскар Нильссон заявляет, что в результате аварии он получил телесные повреждения, которые вынудили его уйти с работы.

Вместе с тем, информация об инциденте, которую General Motors передала в Департамент автотранспорта Калифорнии, противоречит словам Нильссона. Компания сообщила, что автомобиль Chevrolet Bolt работал в автономном режиме в условиях интенсивного движения. Автомобиль двигался в центральной полосе и предпринял попытку перестроиться в левый ряд. Однако он вынужден был прервать манёвр, так как впереди идущий автомобиль резко замедлился, и интервал между транспортными средствами оказался слишком маленьким по сравнению с первоначальными ожиданиями. Потому Chevrolet Bolt снова вернулся в первоначальную центральную полосу, когда Нильссон «покачнулся и упал», пытаясь разделить полосу с автомобилем. По данным отчёта, автомобиль получил повреждение в виде «длинной царапины на пассажирской стороне транспортного средства».

Как заявил пресс-секретарь автопроизводителя, «мотоциклист занял нашу полосу ещё до того, когда это можно было безопасно сделать»

В General Motors добавили, что на момент инцидента автомобиль двигался со скоростью 12 миль в час (19,3 км/ч), в то же время Нилссон двигался с более высокой скоростью, чем весь поток транспорта – около 17 миль в час (27,4 км/ч). В отчёте также сказано, что Нильссон поднялся и переместил свой мотоцикл Honda на обочину улицы, чтобы обменяться информацией с оператором транспортного средства. Он пожаловался на боль в плече и был доставлен на лечение.

Источник: The Verge