General Motors показал самоуправляемый автомобиль без руля и педалей, который выйдет на дороги уже в 2019 году

Компания General Motors намерена уже в этом году начать выпускать самоуправляемую модель электромобиля, лишенного таких привычных органов управления, как руль и педали. То есть – да, GM хочет первой выпустить серийный автомобиль без традиционных органов управления.

Надо сказать, что для американского производителя автомобилей из большой тройки это весьма смелый и неожиданный ход. И это при том, что международный автосалон в Детройте стартует только на следующей неделе (кто знает, какие еще сюрпризы приготовил GM).

Оговариваемая новинка – четвертое поколение самоуправляемого полностью электрического автомобиля Chevy Bolt. Новая модель будет называться Cruise AV. Несколько таких автомобилей уже проходят испытания на дорогах общего пользования в Сан-Франциско и Фениксе. И как только первые серийные модели сойдут с конвейера завода GM в Орионе, штат Мичиган, они сформируют автопарк для будущего сервиса каршеринга GM, который изначально запустят в нескольких американских городах.

Задавшись целью выпустить полностью автономный автомобиль в кратчайшие сроки, GM стремится обскакать основных конкурентов. Компания Ford, самоуправляемый автомобиль которой недавно попал в аварию, хотя и не по своей вине, ранее заявляла о намерении выпустить модель без руля и педалей только к 2021 году, тогда как разработчик беспилотных автомобилей Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google) вот-вот должен запустить в США коммерческую службу беспилотных такси на базе минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid, у которых есть руль и педали для ручного управления.

Анонс GM пришелся на завершение выставки CES 2018, в рамках которой несколько крупных автопроизводителей объявили о своих планах по выпуску автономных транспортных средств, не дожидаясь начала Детройтского автосалон. В то же время GM, в отличие от других, опубликовала небольшой видеоролик, позволяющий получить общее впечатление о дизайне салона автомобиля. Это, в некотором смысле, автомобильная интерпретация теста Роршаха. Двусторонняя симметрия интерьера одновременно обескураживает и притягивает. Вместо рулевого колеса – пустота. Привычная панель приборов – ее тут тоже нет. Вместо этого имеется огромный дисплей посередине пластиковой панели, которая имеет весьма минималистический дизайн. Снизу под панелью тоже есть большое пространство. В целом этот интерьер выглядит весьма необычным, как можете сами увидеть на видео ниже:

GM уже подала заявку в Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA), чтобы получить разрешение на эксплуатацию таких автомобилей, так как они не соответствуют действующим стандартам. General Motors хочет развернуть испытания как минимум в семи американских штатах и задействовать около 2500 таких машин. Тогда как нынешние правила разрешают всего 2,5 тыс. самоуправляемых авто в год. Впрочем, если Конгресс США примет изменения в законодательство, увеличивающие квоту до 100 тысяч автомобилей без водителей в год, то никаких проблем вообще не будет. Но пока этот вопрос застопорился.

Одновременно с номинальным анонсом автомобиля без руля и педалей GM опубликовала свой первый 33-страничный отчет о безопасности, поданный в Министерство транспорта США. Отметим, что GM, вторая после Waymo, кто опубликовал подобный отчет.

GM выделяет 12 составляющих в оценке безопасности: система безопасности, предметно-ориентированное проектирование; обнаружение объектов/событий и реагирование, переход в аварийный режим, правила валидации, человеко-машинный интерфейс, киберзащита, ударопрочность, поведение после аварии, трейнинги и обучение клиентов, запись данных, а также федеральные, государственные и региональные законы.

GM особо акцентирует внимание на том, что испытания в больших городах в разы важнее, тех, что проходят в пригородах. По словам производителя, в Сан-Франциско ее автомобили видят в среднем в 32 раза больше возможных сценариев развертывания событий на дороге, чем в Фениксе. Оно и неудивительно, учитывая, что в Сан-Франциско на каждые 1600 км приходится 270 случаев взаимодействия с другими автомобилями, а в Фениксе – всего шесть. Увы, количество случаев вмешательства человека на каждые 1600 км производитель не раскрывает.

Отдельно отметим, что каждый самоуправляемый автомобиль GM оснащен двумя черными ящиками, в которых фиксируется вся информация о вождении.

Что касается нынешних успехов GM в области технологий автономного вождения, в 2016 году производитель купил компанию Cruise Automation, перспективного разработчика технологии беспилотных машин. А в конце прошлого года GM приобрела еще стартап Strobe, специализирующийся на создании компактных лидаров нового поколения.

GM твердо убеждена, что опережает конкурентов как минимум на шаг и обещает сделать все, чтобы как можно быстрее сделать технологии автономного вождения доступным и массовым явлением.

Остается добавить, что к 2023 году GM планирует иметь в своем ассортименте минимум 20 новых электрических моделей. Илону Маску уже пора начинать волноваться?

Источник: The Verge