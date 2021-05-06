МОЗ: «Ковідний сертифікат» може бути запущений в Україні до 1 липня 2021 року





МОЗ та Мінцифри опрацьовують впровадження «ковідних сертифікатів» – це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров’я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «Дія».

До впровадження «ковідних сертифікатів» українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред’явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня 2021 року.

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», – наголосив Міністр під час внутрішньої презентації. «Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в «ковідні сертифікати» в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС», – пояснив Міністр.

За словами Максима Степанова, запуск внутрішнього «ковідного сертифіката» буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.

«Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням», – вважає Міністр.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України