МОЗ обновило правила учебы в условиях COVID-19 — младшие классы без масок, защитные щитки для учителей и самоизоляция всего класса при выявлении единственного случая

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За неделю до начала нового учебного года Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в методические указания по работе учебных заведений в условиях пандемии COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 25 августа.

Напомним, первоначальная версия рекомендаций была утверждена 30 июля. Минздрав решил внести некоторые изменения после того, как обсудило эти правила с международными партнерами и педагогами.

Пожалуй, самое видное изменение — ученикам младших классов (1-4) разрешили передвигаться по помещению учебного заведения без маски или респиратора. При этом если хотя бы один ученик заразится коронавирусом COVID-19, весь класс должен уйти на самоизоляцию. Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, а учащимся и преподавателям рекомендуется мыть руки после каждого урока.

Педагогам в регионах «оранжевого» уровня эпидемической опасности рекомендуют находится на занятиях в специальных защитных щитках, тогда как в «зеленой» или «желтой» зонах достаточно соблюдать необходимую безопасную дистанцию.

В прошлом месяце Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину по уровню COVID-19 на четыре зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону (карта). Красный соответствует самому высокому уровню эпидемиологической опасности. Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в «красной» зоне учебные заведения открывать не будут вообще.

В «оранжевой» зоне учебные заведения можно будет посещать группами не более 20 человек. Но это ограничение не распространяется на детские сады, школы, а также учреждения внешкольного и художественного образования. То есть, школы и детсады будут работать без ограничений, а вот в учреждениях высшего образования (университеты, институты) должны установить определенные ограничения.

Минздрав будет проводить оценку и обновлять карту разделения на зоны каждые семь дней, но смягчение карантинных ограничений в «красной», «оранжевой» или «желтой» зонах возможно только спустя 14 дней.