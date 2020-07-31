МОЗ утвердил рекомендации для работы учебных заведений с 1 сентября: маски на занятиях необязательны, температурный скрининг учителей, контроль за состоянием здоровья, запрет «шведского стола» и т.д.





Вчера, 30 июля 2020 года, Заместитель Министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил рекомендации по организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года. С начала учебного года в учебные заведения будут допускать только в масках или респираторах, при этом на занятиях маски можно будет не использовать. Педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии и смогут проводить уроки на открытом воздухе и т.д. Временные рекомендации разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального образования, а также профтехов и ВУЗ-ов.

С 1 сентября вход в заведение образования будет возможен только в защитной маске или респираторе. В период карантина в заведения не будут допускать родителей или сопровождающих лиц — кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью. На занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать. В то же время во время передвижения в помещениях заведения образования ношение масок является обязательным.

Перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии. Тех, у кого будут обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний, будут оперативно направлять к медработнику для осмотра. Персоналу (учителям и т.д.) будут проводить обязательную термометрию и не допускать в заведение с температурой более 37,2 С. Однако для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.

Учреждениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс. В частности, проводить занятия на открытом воздухе, по возможности, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для различных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. В заведении также необходимо будет предотвращать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижения между кабинетами и аудиториями.

На период карантина образовательные заведения должны обеспечить следующие условия безопасности:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения,

сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры,

подготовлены санитарные комнаты: жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук,

плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля,

оборудованы медпункты: бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты,

разметка на полу для поддержания дистанции и организованного движения по коридорам,

проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия,

очистка и дезинфекция поверхностей — дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. — после проведения занятий в конце рабочего дня.

Рекомендации также устанавливают особенности организации питания. Так, в период карантина не разрешается питаник по типу «шведского стола» и с самообслуживанием. Заведение также должно иметь график питания учащихся/студентов. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х человек. Работники пищеблока должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут носить защитные очки или щиток.

Руководители учреждений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала о том, как предотвратить заражение и распространение коронавируса, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки. Кроме того, учреждениям рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в заведении.

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С. Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Напомним, что общенациональный карантин, установленный в Украине из-за пандемии COVID-19 продлен до 31 августа 2020 года. С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из регионов будет устанавливаться один из четырех уровней эпидемической опасности — «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный».

С текстом рекомендаций МОЗ можно ознакомиться по следующей ссылке.

Министерство образования и науки Украины также рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Постановлением правительства №641. В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

для студентов 1 курса (бакалавры), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

для студентов (магистр) первого года обучения — в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Источник: МОЗ