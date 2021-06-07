МОЗ: Щеплені проти COVID-19 українці вже можуть отримати «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію»
Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що особи, яких вже щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію». Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
- Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.
- У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я.
- Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.
- Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
- За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.
- Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря.
- Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.
- Буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.
- Термін дії свідоцтва — один рік з можливістю продовження.
Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз’яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.
Також в МОЗ зазначили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.
Нагадаємо, що Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання. Знайти найближчий пункт та побачити статистику щеплень від COVID-19 можна на інтерактивній карті вакцинації.
За даними МОЗ за вихідні 5-6 червня 2021 року в 14 центрах масової вакцинації у містах України щепили 15,025 людей, з них 6,457 у суботу та 8,568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад. Зокрема працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру — 5,048, у Львові на базі стадіону “Арена Львів” — 2,447 та у трьох центрах в Одесі — 1,329.