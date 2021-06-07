МОЗ: Щеплені проти COVID-19 українці вже можуть отримати «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію»





Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що особи, яких вже щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати «Міжнародне свідоцтво про вакцинацію». Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для пред’явлення за потреби при перетині державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я.

Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами.

Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я та підпис лікаря.

Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

Буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Термін дії свідоцтва — один рік з можливістю продовження.

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз’яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

Також в МОЗ зазначили, що не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з «імунними паспортами» чи «ковідними сертифікатами», які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Нагадаємо, що Україна зараз використовує три протикоронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання. Знайти найближчий пункт та побачити статистику щеплень від COVID-19 можна на інтерактивній карті вакцинації.

За даними МОЗ за вихідні 5-6 червня 2021 року в 14 центрах масової вакцинації у містах України щепили 15,025 людей, з них 6,457 у суботу та 8,568 у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад. Зокрема працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру — 5,048, у Львові на базі стадіону “Арена Львів” — 2,447 та у трьох центрах в Одесі — 1,329.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України, Вакцинація