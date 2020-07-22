Карантин в Украине снова продлили – до 31 августа





На протяжении нескольких последних недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине остаётся на стабильно высоком уровне. Ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения, а в некоторые дни прирост увеличивается до 800 новых случаев и даже больше. В таких условия Кабинет министров Украины принял решение очередной раз продлить карантин в стране.

Такое решение было принято на заседании КМУ 22 июля. Теперь адаптивный карантин будет действовать в стране как минимум до 31 августа 2020 года. Ранее правительство продлило адаптивный карантин до 31 июля, но этого оказалось недостаточно. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о продлении карантинных ограничений принято с учётом эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Вместе с тем, премьер-министр добавил, что принципы карантина будут усовершенствованы. Соответствующие рекомендации разработало МОЗ.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, основное изменение будет заключаться в делении регионов Украины на зоны — зеленую, желтую, оранжевую красную (с учётом эпидемиологической ситуации). Соответственно, карантинный режим также будут ужесточать или ослаблять с учётом того, в какой зоне находится та или иная область. При этом даже в зелёной зоне карантин не будет полностью отменён. Речь идет о строгом соблюдении всех рекомендаций МОЗ даже в условиях низких показателей заболеваемости.

Источник: slovoidilo