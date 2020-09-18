Mozilla создала RegretsReporter — браузерное расширение, призванное «исправить» систему рекомендаций YouTube

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В полку потенциально перспективных браузерных расширений прибыло — Mozilla выпустила расширение для браузера с говорящим названием RegretsReporter. Оно призвано сделать так, чтобы YouTube больше не разочаровывал.

Принадлежащий Google видеохостинг уже давно критикуют за непрозрачную систему рекомендаций, которая иногда уводит пользователей в кроличьи норы, давая «прискорбные рекомендации». Так вот новое расширение Mozilla создано, чтобы исправить ситуацию.

Разработчики RegretsReporter хотят понять, как работают алгоритмы YouTube. Расширение собирает всю информацию о «неприемлемом контенте», с которым сталкиваются пользователи в рекомендациях. То есть, по сути, это алгоритм Mozilla, призванный починить алгоритм YouTube.

С помощью расширения браузера, доступного как для Chrome, так и для Firefox, исследователи и сторонние эксперты смогут изучить, какой тип контента заставляет видеоплатформу предлагать контент, который содержит, например, расизм, насилие или конспирологию. Кроме того, Mozilla хочет определить закономерности, которые приводят к появлению таких рекомендаций, и обнародовать свои выводы.

В Mozilla заверяют, что переживать за конфиденциальность не стоит, поскольку расширение не собирает чувствительные данные и представляет собой сугубо аналитический инструмент. Также компания обещает, что все собранные данные будут анонимизированы.

«Когда вы просматриваете ролики на YouTube, расширение автоматически отправляет данные о проведеном на платформе времени, без сбора какой-либо личной информации о просмотренном или искомом контенте». Эшли Бойд, вице-президент по защите общественных интересов Mozilla

От пользователей YouTube требуется сообщать о проблемных рекомендациях, с которыми они сталкиваются, а также вкратце описывать, какой тип контента привел к их появлению.

Это уже не первый раз, когда Mozilla пытается внести улучшения в работу алгоритмов YouTube. В прошлом году компания уже давала Google советы по улучшению YouTube.

В YouTube в комментарии для The Verge заявили, что расширение кажется сомнительным, поскольку непонятно, каким именно образом система будет определять «неприемлемый контент». В компании подчеркнули, что приветствуют независимые исследования, добавив, что за последний год внесли 30 изменений, направленных на улучшение работы системы рекомендаций.

Источник: The Verge и RegretsReporter