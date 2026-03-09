banner
Новости Софт 09.03.2026 comment views icon

Забудьте Firefox, встречайте Nova: первый взгляд на новый браузер Mozilla

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Mozilla начала «капитальный» редизайн Firefox, который фактически превратит его в новый браузер. Сайт Neowin представил первый взгляд на дизайн, который во внутренней документации компании упоминается как проект «Nova».


В обновленном браузере присутствуют четкие изгибы, заметные закругления вкладок и адресной строки, а также пастельные цвета в дизайне. Вместе с тем существенно видоизменена страница открытия новой вкладки, а элементы интерфейса стали более плавными.

Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Судя по макетам, которые опубликовал разработчик Серен Хентшель, Mozilla частично вдохновилась Material You от Google или, по крайней мере, той частью, которая адаптирует цвет браузера к выбранным обоям. Кроме того, есть функция вертикальных вкладок, что несколько напоминает ИИ-браузер Arc.


Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Ниже можно подробно рассмотреть, как выглядят отдельные элементы интерфейса пользователя в частности панель «Загрузки», «Защита сайта», окно «Управление расширениями» и поле «Разрешения сайта» в языке дизайна Nova.

Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Mozilla имеет долгую историю редизайна для Firefox. До Nova запускали «Proton» с упрощенными меню в июне 2021 года вместе с Firefox 89, а если заглянуть еще дальше, то в 2017 году нам предлагали «Photon» в Firefox 57. Интерфейс последнего имел квадратные вкладки и объединенную строку поиска с URL-адресом.

Спецпроекты
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу

Впрочем, не каждое из обновлений было успешным. Пример: Firefox Metro 2012 года, который был амбициозной попыткой создать отдельный браузер для сенсорного интерфейса Windows 8. Firefox мог работать в режиме Metro, только если пользователь вручную устанавливал программу как системный браузер по умолчанию в настройках Windows. В 2014-м после двух лет разработки эта идея была отменена из-за ужасно низкого уровня использования.

Отслеживать разработку Firefox Nova можно на платформе Bugzilla. Так же есть проект на платформе Figma, но доступ к нему пока что есть только у разработчиков браузера

Следует отметить, что Opera в случае разработки и редизайнов выглядит самым активным из производителей: за последний год компания запустила браузер Air с дополнениями для «психического здоровья» пользователей и концентрации внимания, а также браузер Neon со встроенным ИИ-агентом и браузер Opera One R3. В Opera 120 тем временем появился встроенный ИИ-переводчик с поддержкой 40 языков (в том числе и украинского).

Время прощаться: Firefox прекращает поддержку Windows 7

Источник: Neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах
Опрос DuckDuckGo: "Нет" поиску с ИИ сказали 90% из 175 тыс. пользователей браузера
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
Расширение "НЕ ГРАЙ", маркирующее российские игры в Steam, заработало в Firefox
Украинцы выпустили расширение "НЕ ГРАЙ" для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam
Новый год, новый браузер: Opera One R3 имеет 9 цветов для островов вкладок, динамические темы со звуком и ИИ
Google Chrome на ПК получил режим "разделенного просмотра": как включить
Время прощаться: Firefox прекращает поддержку Windows 7
В Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows
В Chrome для Android появилась функция закрепления вкладок, как на ПК
В Украине заработал Samsung Internet: новый ПК-браузер со встроенным блокировщиком рекламы
В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить