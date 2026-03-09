Забудьте Firefox, встречайте Nova: первый взгляд на новый браузер Mozilla

Mozilla начала «капитальный» редизайн Firefox, который фактически превратит его в новый браузер. Сайт Neowin представил первый взгляд на дизайн, который во внутренней документации компании упоминается как проект «Nova».





В обновленном браузере присутствуют четкие изгибы, заметные закругления вкладок и адресной строки, а также пастельные цвета в дизайне. Вместе с тем существенно видоизменена страница открытия новой вкладки, а элементы интерфейса стали более плавными.

Судя по макетам, которые опубликовал разработчик Серен Хентшель, Mozilla частично вдохновилась Material You от Google или, по крайней мере, той частью, которая адаптирует цвет браузера к выбранным обоям. Кроме того, есть функция вертикальных вкладок, что несколько напоминает ИИ-браузер Arc.





Ниже можно подробно рассмотреть, как выглядят отдельные элементы интерфейса пользователя в частности панель «Загрузки», «Защита сайта», окно «Управление расширениями» и поле «Разрешения сайта» в языке дизайна Nova.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Mozilla имеет долгую историю редизайна для Firefox. До Nova запускали «Proton» с упрощенными меню в июне 2021 года вместе с Firefox 89, а если заглянуть еще дальше, то в 2017 году нам предлагали «Photon» в Firefox 57. Интерфейс последнего имел квадратные вкладки и объединенную строку поиска с URL-адресом.

Впрочем, не каждое из обновлений было успешным. Пример: Firefox Metro 2012 года, который был амбициозной попыткой создать отдельный браузер для сенсорного интерфейса Windows 8. Firefox мог работать в режиме Metro, только если пользователь вручную устанавливал программу как системный браузер по умолчанию в настройках Windows. В 2014-м после двух лет разработки эта идея была отменена из-за ужасно низкого уровня использования.

Отслеживать разработку Firefox Nova можно на платформе Bugzilla. Так же есть проект на платформе Figma, но доступ к нему пока что есть только у разработчиков браузера

Следует отметить, что Opera в случае разработки и редизайнов выглядит самым активным из производителей: за последний год компания запустила браузер Air с дополнениями для «психического здоровья» пользователей и концентрации внимания, а также браузер Neon со встроенным ИИ-агентом и браузер Opera One R3. В Opera 120 тем временем появился встроенный ИИ-переводчик с поддержкой 40 языков (в том числе и украинского).

Источник: Neowin