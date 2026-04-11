Новости IT-бизнес 11.04.2026 comment views icon

Браузерная "клетка" Microsoft: как корпорация использует ИИ и Windows для уничтожения конкурентов

Як Microsoft позбавляється конкурентів за допомогою Copilot / TechSpot

Mozilla обнародовала отчет где обвиняет Microsoft в использовании «темных паттернов» для продвижения Edge. Корпорация превратила Windows в инструмент принудительного вытеснения конкурентов с рынка.


Компания Mozilla опубликовала резонансный отчет «Под капотом», в котором прямо обвиняет Microsoft в системном злоупотреблении монопольным положением. Согласно материалу TechSpot, редмондцы используют Windows как рекламный щит.

Основной удар приходится на альтернативные браузеры такие как Firefox и Chrome. Microsoft превратила операционную систему в платформу, где новый ИИ-помощник Copilot и Edge стали инструментами для вытеснения конкурентов.

Mozilla утверждает, что нынешняя стратегия корпорации является наиболее агрессивной со времен «браузерных войн» 90-х годов. Microsoft системно усложняет жизнь тем, кто не хочет пользоваться стандартными инструментами. В частности, Copilot часто игнорирует выбор браузера по умолчанию. Даже если основной программой установлена другая, ИИ-чатбот все равно открывает все ссылки исключительно через Edge, не оставляя пользователю выбора.


Кроме того, Windows регулярно забрасывает людей навязчивыми уведомлениями. Эти сообщения часто дискредитируют конкурентов или используют обманчивые элементы интерфейса, чтобы заставить человека вернуться к Edge.

Особое беспокойство вызывает интеграция искусственного интеллекта в ядро системы. Поскольку Copilot становится центральным элементом взаимодействия с ОС, его жесткая привязка к Edge создает замкнутую экосистему.

Из такой «клетки» почти невозможно выйти без специальных технических знаний. Mozilla призывает регуляторов в Европе и США обратить внимание на эти практики поскольку они прямо вредят открытому вебу. Ситуация усугубляется постоянными изменениями в меню настроек. Microsoft делает процесс переключения программ по умолчанию все более запутанным, превращая простое действие в квест для терпеливых.

Аналитики подчеркивают, что такие действия могут привести к новым масштабным судебным искам. Пока регуляторы изучают отчет, миллионы пользователей сталкиваются с маркетингом, который делает свободный выбор иллюзорным.

Спецпроекты
Источник: TechSpot

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить