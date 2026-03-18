Firefox сменил маскота и добавил новые функции: встроенный VPN, разделенный экран и другие

Катерина Левицкая

Браузер Firefox змінив культового маскота і додав вбудований VPN

Mozilla анонсировала новые функции и визуальные изменения для своего браузера Firefox. Из самых интересных: бесплатный встроенный VPN и режим разделенного экрана, которые развернут в течение следующих недель.


Встроенный VPN

Бесплатный VPN станет встроенной функцией Firefox, что позволит избежать сомнительных расширений или дополнительных загрузок. Работает инструмент стандартно, направляя ваш веб-трафик через безопасный прокси-сервер, чтобы скрыть фактический IP-адрес от трекеров.

Впрочем, есть и минусы: изначально VPN будет доступен только пользователям в Великобритании, США, Франции и Германии, а также будет поставляться с ограничением в 50 гигабайт бесплатных ежемесячных данных.

Функция Smart Window

Еще одно обновление предусмотрено для уже активной опции AI Window: в версии Smart Window она сможет быстро обобщать статьи, сравнивать продукты и тому подобное. Фактически, Mozilla придерживается тенденции внедрения помощников на основе искусственного интеллекта, которую мы видим во многих других программных продуктах сегодня. Но, к счастью, все еще оставляет возможность их отключить.


Режим разделенного экрана и заметки на вкладках

Как и в Chrome, опция разделенного экрана позволяет размещать две разные веб-страницы рядом в одном окне, а новый инструмент «Заметки на вкладках» пригодится вам для записи коротких мыслей непосредственно на активных вкладках.

Новый маскот Kit

«Капитальный» ремонт Firefox завершается изменением, которое касается хорошо знакомого пользователям маскота. Нового, по имени Kit, позиционируют как более дружественного: его не выделяют как панду или лису, по словам Mozilla — это и есть Firefox.

В браузере Kit появляется на экране регистрации при первой загрузке Firefox, во всплывающих окнах или подтверждениях при изменении настроек. Но чаще всего маскота, конечно, можно увидеть в рекламных продуктах компании, блогах или соцсетях.

Mozilla уточнила, что Kit был создан людьми (не искусственным интеллектом) путем сотен мелких настроек, включая движения хвоста, текстуры, градиенты и пропорции. Из особых черт у маскота можно отметить большой хвост и отсутствие рта, так как компания не хотела создать «говорящую анимацию». Его также не следует рассматривать как чат-бота или умного помощника, это просто новое лицо браузера.

Выпуск версии Firefox 149 для ПК с новыми функциями стартует 24 марта.

Источник: Mozilla 1,2

arrow left
