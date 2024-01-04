MSI покажет на CES 2024 портативное игровое устройство в духе ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO

Компания MSI намекает в соцсети Instagram на скорый анонс нового игрового устройства. Его демонстрация ожидается на выставке CES 2024.

Судя по всему, MSI намерена анонсировать портативное игровое устройство с геймпадом. Оно украшено эмблемой True Gaming и должно стать частью новейшей линейки игровых продуктов MSI.

Компания представила это устройство в социальных сетях, назвав его «новым поколением MSI Dragon». Этот дракон будет изображен на логотипе MSI Gaming, размещенном на задней панели устройства.

Хотя MSI еще не раскрыла каких-либо подробностей о новом игровом устройстве, есть основания полагать, что он будет оснащен либо процессором AMD Ryzen Z1 на базе архитектур Zen4 и RDNA3, либо новейшей серией процессоров Intel Core Ultra 100. Оба этих варианта либо уже использовались, либо имели намеки на использование в новых устройствах.

Карманный игровой компьютер от MSI столкнется с конкуренцией с такими устройствами, как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO. Они оба оснащены процессором APU Ryzen Z1 Extreme.

Источник: videocardz