Новости CES 2024 04.01.2024 в 17:55 comment views icon

MSI покажет на CES 2024 портативное игровое устройство в духе ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO

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Вадим Карпусь

Автор новостей

MSI покажет на CES 2024 портативное игровое устройство в духе ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO

Компания MSI намекает в соцсети Instagram на скорый анонс нового игрового устройства. Его демонстрация ожидается на выставке CES 2024.

Судя по всему, MSI намерена анонсировать портативное игровое устройство с геймпадом. Оно украшено эмблемой True Gaming и должно стать частью новейшей линейки игровых продуктов MSI.

MSI покажет на CES 2024 портативное игровое устройство в духе ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO

Компания представила это устройство в социальных сетях, назвав его «новым поколением MSI Dragon». Этот дракон будет изображен на логотипе MSI Gaming, размещенном на задней панели устройства.

MSI покажет на CES 2024 портативное игровое устройство в духе ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO

Хотя MSI еще не раскрыла каких-либо подробностей о новом игровом устройстве, есть основания полагать, что он будет оснащен либо процессором AMD Ryzen Z1 на базе архитектур Zen4 и RDNA3, либо новейшей серией процессоров Intel Core Ultra 100. Оба этих варианта либо уже использовались, либо имели намеки на использование в новых устройствах.

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Карманный игровой компьютер от MSI столкнется с конкуренцией с такими устройствами, как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion GO. Они оба оснащены процессором APU Ryzen Z1 Extreme.

Источник: videocardz

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