Консоль Lenovo Legion Go – окуляри AR, характеристики, дата виходу та багато зображень

«Вбивця» Steam Deck від Lenovo, портативна ігрова консоль Legion Go має з’явитися в останньому кварталі 2023 року. Цією та іншою інформацією, а також багатьма рендерами мініатюрного ігрового ПК на Windows 11 поділився сайт Windows Report. Попередньо відомо, що Lenovo Legion Go буде представлена на заході IFA 2023. Але головна новина – окуляри AR у комплекті постачання.

Курс Java. Всюди потрібні фахівці, які володіють магією програмування - особливо у світі Java! Приєднуйтесь і станьте частиною магії програмування! Дізнатися про програму

Окуляри Lenovo Legion AR

Джерела кажуть, що Lenovo готується запустити цілу ігрову екосистему разом з Legion Go. Серед аксесуарів є нові окуляри Legion AR, спеціально налаштовані для ігор. Lenovo не новачок у розробці подібних гарнітур – в їхньому активі є розумні окуляри ThinkReality A3. Очікується, що Lenovo Legion AR теж покажуть на IFA 2023.

Судячи з зображень окуляри Legion AR достатньо малі, щоб їх можна було носити під час тривалих ігрових сеансів. Вони оснащені кабелем USB через який пристрій, ймовірно, живиться – що вказує на відсутність вбудованого акумулятора. Невідомо, чи постачатимуться Legion AR як окремий пристрій.

Екран

Lenovo Legion Go поєднує деякі можливості Steam Deck, Asus ROG Ally та Nintendo Switch. Консоль вигідно відрізняється 8” дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:9 або 16:10. На зображеннях рамки екрана здаються набагато меншими, ніж в аналогів.

Органи керування

Пристрій може отримати джойстики з ефектом Холла. Окрім D-Pad та клавіш ABXY, на передній панелі є кнопки меню та перегляду, Legion L та Legion R, а також трекпад, подібний до того, що має Steam Deck. Кожен joy-con має кнопку розблокування на задній панелі, а також два задні тригери та класичні LT/LB і RT/RB. Цікавою деталлю є колесо як у миші на задній панелі правого джойстика.

Конструкція корпусу

Кілька впускних теплових отворів на розташовані на задній панелі Legion Go, а випуск тепла – у верхній частині. Це означає, що тримати консоль у руках під час тривалих ігрових сесій буде комфортно. Також вона може стояти на поверхні та спиратися на вбудовану підставку.

Начинка та порти

Консоль Lenovo Legion Go буде оснащена процесором AMD Phoenix – Ryzen Z1, спеціально розробленим для портативних пристроїв на базі Windows. Це підтверджує, що консоль постачатиметься з Windows 11. Попередньо відомо про наявність порту Thunderbolt, картридера MicroSD та комбінованого аудіороз’єму 3,5 мм.

Охолодження та автономність

Судячи з джерел та зображень, час автономної роботи Legion Go може бути непоганим. Товщина пристрою натякає на пристойну місткість батареї. У той час як верхня задня частина, здається спроєктованою для охолодження та скерування повітря, нижня половина, ймовірно, приховує великий акумулятор.

Корпус Lenovo Legion Go має задній впускний отвір та випуск повітря у верхній частині – консоль оснащено одним вентилятором. На основі зображень складно робити висновки про рівень шуму консолі.

Окрім інформації про презентацію на IFA 2023 нема жодних певних даних про дату релізу або ціну консолі.