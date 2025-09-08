Новости Наука и космос 08.09.2025 comment views icon

Муравьи сломали биологию: королевы клонируют чужих

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Мурахи зламали біологію: королеви клонують чужих

Французские ученые из Университета Монпелье обнаружили необычную репродуктивную стратегию иберийских муравьев-жнецов.

По результатам полевых и лабораторных наблюдений было установлено, что кроме спаривания с самцами собственного вида, королевы иберийских муравьев-жнецов спариваются с видом муравьев-строителей-жнецов. В частности, королевы сохраняют и клонируют сперму для выведения гибридов с генонами муравьев-строителей и митохондриями муравьев-жнецов. 

Интересно, что эти два вида муравьев отделились друг от друга еще 5 млн лет назад и не имеют общего ареала обитания. При этом королевы иберийских муравьев-жнецов полагаются исключительно на самцов муравьев-строителей в качестве рабочей силы. По словам исследователей, это похоже на процесс одомашнивания.

«Предполагается, что живые организмы выводят потомков одного вида. В этой работе мы сообщаем, что это правило было нарушено муравьями Messor ibericus, когда самки произвели на свет особей двух разных видов. Королевы M. ibericus строго зависят от самцов M. structor, который является хорошо дифференцированным, несестринским видом. Насколько нам известно, самки, которым необходимо клонировать представителей другого вида, ранее не наблюдались», — сообщают исследователи. 

Королевы M. ibericus выводят самок исключительно во время спаривания с представителями собственного вида, что возможно и стало причиной этой необычной межвидовой адаптации. Выводя клонированных самцов M. structor, королевы обеспечивают поддержание касты рабочих муравьев, а также — самцов-партнеров для последующих поколений королев. 

«На внутривидовом уровне было отмечено несколько случаев клонирования самцов муравьями из спермы представителей своего вида. В данном случае наши результаты указывают на то, что это явление выходит за пределы межвидовых барьеров. В совокупности эти результаты еще раз подтверждают идею о том, что клонированных самцов следует характеризовать как одомашненную линию M. structor. Хотя они отвечают всем критериям одомашнивания, описанные нами отношения являются более тесными и комплексными, чем самые выдающиеся примеры, известные на сегодняшний день», — отмечают исследователи. 

Результаты исследования представлены в журнале Nature

Источник: 404media

arrow left
arrow right
