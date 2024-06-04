Мужчинам за границей со статусом «в розыске» нужно возвращаться в местные ТЦК — Минобороны

Сейчас через приложение для военнообязанных «Резерв+» обновили данные 1 371 000 украинцев, среди них 190 тысяч женщин.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

250 тыс. забронированных и с отсрочкой

Из 1,37 млн 164 тыс. — это забронированные. Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

«Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать довольно высокую активность людей, которые приложением «Резерв+» уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина», — заявил он в эфире телемарафона.

Возвращение в ТЦК

В свою очередь, мужчинам за границей, которые нарушили правила воинского учета, нужно повторно обновить свои данные в украинском ТЦК.

Дмитрий Лазуткин отметил, что военнообязанным, которые имеют статус «в розыске» нужно вернуться в Украину и обновить свои данные в местном ТЦК.

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Спикер подчеркнул, что соответствующий статус появляется при нарушении правил воинского учета.

Это может касаться мужчин, которые снялись с учета в одном месте, но не стали в другом.

Выехали за границу до 18 лет, а теперь являются совершеннолетними.

На сегодня за рубежом обновили свои данные в приложении Резерв+ 18 тысяч украинцев.

Отметим, что менее чем через две недели информация из «Резерв+» будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или приписное свидетельство.