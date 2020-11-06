МВД предлагает украинцам придумать новые вопросы к экзаменам по ПДД — более актуальные, понятные и совершенные

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Сервисные центры МВД предлагают всем желающим украинцам принять онлайн-участие в создании новых вопросов для экзаменов на знание правил дорожного движения (ПДД). Для этого создан специальный открытый «Банк экзаменационных вопросов по ПДД» — такая практика широко распространена в европейских странах, но для нашей страны эта новая идея.

Теперь любой профильный специалист или неравнодушный гражданин может предоставить свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. Для этого лицу необходимо ознакомиться с онлайн-формой (ссылка) и выложить в ней свои предложения, предоставив согласие на их использование.

Они должны быть оформлены в виде текста вопроса с вариантами ответов и указанием правильного ответа, при необходимости к ним присоединяются иллюстрация или видео. Также предоставляется обоснование правильного ответа в виде ссылки на конкретные пункты/статьи нормативных документов.

Предложения можно предоставлять к вопросам по следующим направлениям:

Правила дорожного движения

Устройство и эксплуатация транспортных средств

Основы безопасного вождения

Основы права в области дорожного движения

Оказание первой медицинской помощи

Полученные предложения будут систематизироваться и выноситься на рассмотрение комиссии, которая после обсуждений будет принимать решение по их включению или отклонению. После этого всем лицам, которые заполнили форму, будут направлены сообщения на электронную почту с результатами о согласовании или отклонении предоставленных предложений.

Напомним, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере. Также не стоит забывать, что в середине текущего года были изменены правила проведения экзаменов на получение водительских прав, в частности, видеофиксация процесса теперь обязательна.

Источник: СЦ МВД