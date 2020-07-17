В Украине изменили правила проведения экзаменов на получение водительских прав, видеофиксация процесса теперь обязательна





С сегодняшнего дня, 17 июля 2020 года, в силу вступает приказ МВД №408 от 22 мая 2020 года, который уточняет процедуру выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует проведение водительских экзаменов.

Итак, теперь в случае открытия двух и более категорий одновременно теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Регламентируется продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке — не менее 10 мин, на дороге — не менее 20 мин, а в целом — не более часа. Экзамен немедленно прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и тому подобное.

Отклонение от маршрута проведения практического экзамена возможно, если дальнейшее движение по нему невозможно из-за транспортного затора, дорожных работ, ДТП и т.д. Фото- и видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения, при этом результаты экзаменов можно обжаловать в течение десяти рабочих дней. Напомним, что видеофиксацию практического экзамена на право управления автомобилем запустили еще в конце 2019 года.

Имеющуюся у водителя категорию могут исключить, если она не подтверждена медицинской справкой. Однако если водитель потом предоставит новую медицинскую справку с разрешением на вождение, то категорию смогут восстановить.

Отметим, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно ознакомиться с маршрутами для совершенствования навыков управления транспортными средствами, а также проверить свои знания ПДД на онлайн-тренажере.

Источник: МВД