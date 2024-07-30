«Мы в определенном смысле критическая инфраструктура». Евгений Дикий о работе украинских полярников в условиях войны

Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ), рассказал о вызовах содержания украинской станции в Антарктиде во время войны и важности продолжения научных исследований.

Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» продолжает свою работу даже в условиях полномасштабного вторжения россии. Евгений Дикий рассказал dev.ua об особенностях функционирования станции и геополитическом аспекте присутствия Украины в Антарктиде.

«Приостановить наши исследования на время войны значит «обнулить» 30 лет предыдущих инвестиций Украины. В этом смысле мы действительно критическая инфраструктура», — подчеркивает Дикий, объясняя важность продолжения работы станции даже в сложных условиях.

Станция «Академик Вернадский» является ключевым объектом для проведения украинских антарктических исследований. Ежегодно туда отправляется экспедиция из 12–14 специалистов, среди которых как ученые, так и специалисты по жизнеобеспечению станции.

«Наша модель работы является гибридной. Мы проводим собственные исследования и обеспечиваем возможность работы для ученых из других учреждений Украины», — объясняет Дикий.

Финансирование НАНЦ в 2023 году составило примерно $13 млн, что позволяет поддерживать работу станции и проводить исследования. Эти средства также покрывают расходы на эксплуатацию ледокола «Ноосфера», который обеспечивает логистическую поддержку экспедиций.

Одним из важных направлений исследований является изучение популяции пингвинов. «На изучение пингвинов мы тратим всего $4000 в год, но эти исследования очень важны», — отмечает Дикий.

Ученые используют камеры наблюдения для подсчета количества пингвинов, их яиц и птенцов. Эти данные помогают оценить состояние запасов антарктического криля — основного источника питания пингвинов.

Украинские исследователи также фиксируют быстрые климатические изменения в регионе.

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«За четверть века, что станция принадлежит Украине, средняя годовая температура в регионе выросла на 4 градуса», — подчеркивает Дикий.

Присутствие Украины в Антарктиде имеет и геополитический аспект. У россии есть 12 станций на континенте, хотя только половина из них работает.

«Для россиян Антарктида — это исключительно геополитика, а наука существует для прикрытия», — замечает Дикий. Он добавляет: «россияне поставили в Антарктиде станции связи системы ГЛОНАСС. Формально это гражданский объект. Но мы знаем, что они используют ГЛОНАСС, в частности, и для наведения ракет. Поэтому, к сожалению, не будет преувеличением сказать, что россияне даже Антарктиду используют, чтобы потом их ракеты прилетали в «Охматдет»».

Несмотря на вызовы войны, украинские полярники продолжают свою важную работу. Некоторые из них после возвращения из экспедиции идут на фронт защищать Украину. «Мы называем их «боевыми пингвинами» и всячески поддерживаем», — добавляет директор НАНЦ.