Новости Крипто 06.08.2025 comment views icon

Миллиардер Адам Вайтцман приобрел более 5 тыс. NFT Yuga Labs

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Миллиардер Адам Вайтцман приобрел более 5 тыс. NFT Yuga Labs

Несмотря на недавний скачок в продажах NFT, рынок все еще считается почти мертвым с 2022 года. Вторым за текущий год проявлением активности стала разве что покупка миллиардером Адамом Вайтцманом более 5 тыс. NFT у Yuga Labs в рамках прямой внебиржевой сделки для поддержки метавселенной Otherside.

«Я делаю долгосрочные инвестиции в Otherside и покупаю более 5 тыс. Otherdeeds, Mega Kodas и Weapon Kodas напрямую у Yuga Labs, чтобы продолжать расширять свою коллекцию. Я также обязался осуществить в этом году серию приобретений на открытом рынке», — сообщил генеральный директор Upstate Shredding — Weitsman Recycling.

Вайтцман хочет поддержать проект метавселенной Yuga Labs под названием Otherside после обвала рынка NFT. Предприниматель обязался осуществить дополнительные приобретения на открытом рынке в течение 2025 года.

Вайтцман также известен тем, что приобрел NFT Golden Key Sewer Pass от Yuga Labs за 1,000 ETH, что на момент продажи 27 февраля 2023 года оценивалось примерно в $1,6 млн.

Приобретенные миллиардером NFT составляют почти половину собственных запасов Yuga Labs. В 2023- 2024 годах Yuga Labs продала ключевую интеллектуальную собственность, включая коллекции NFT CryptoPunks и Moonbirds, другим организациям.

Источник: Adam Weitsman

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