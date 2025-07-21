Рынок NFT внезапно ожил и показал рост на 182%

Рынок невзаимозаменяемых токенов (или NFT) провалился на дно и почти не поднимался оттуда с 2022 года. Но начиная с 20 июля текущего года на глубине что-то активно зашевелилось. Общий объем торговли NFT превысил $48 млн за последние 24 часа, что означает рост на 182%. А рыночная капитализация достигла $6.71 млрд (+22.9%).
Наибольшая активность была у сети Ethereum ($36.1 млн), Bitcoin ($3.2 млн) и Solana ($2.7 млн). Причем Ethereum обязан своему росту в основном коллекциям Pudgy Penguins и CryptoPunks.
Одной из причин роста именно продаж NFT стало повышение стоимости ETH. Это временный тренд или все же долгосрочный, пока что не решаются сказать даже эксперты.
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