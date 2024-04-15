Минобороны оцифровало данные всех потенциальных призывников

Министерство обороны оцифровало данные по мужчинам призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, во всех 24 областях и Киеве.

Об этом сообщилзаместитель Министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

В целом государство сделало 23 млн запросов на обновление данных граждан.

«Большинство регионов успешно наладили процесс введения данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель — обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить возможность каждому гражданину реализовать свой долг защиты Родины», — отметил Гаврилюк.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.

Отметим, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449об усилении мобилизации.

Законвносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.