Минобороны создало онлайн-калькулятор денежного обеспечения военных

Министерство обороны запустило онлайн-калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.
Об этом Минобороны сообщило в социальной сети Facebook.
«В Министерстве обороны Украины запустили сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. На платформе пользователи могут рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины, воспользовавшись онлайн-калькулятором», — говорится в сообщении.
Военнослужащие также могут получить информацию относительно:
- порядка начисления и выплаты денежного обеспечения;
- единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военнослужащего;
- других социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.
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