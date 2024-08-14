Резиденты «Дія.City» уплатили ₴8,4 млрд грн налогов в 2024 году — в топе Monobank, Favbet Tech и EPAM

За первые 6 месяцев 2024 года резиденты «Дія.City» направили в украинский бюджет более ₴8,4 млрд — почти столько, сколько за весь прошлый год (₴8,5 млрд).

Среди крупнейших плательщиков, согласно перечню, который просмотрел DOU (конкретные суммы, к сожалению, не указаны): Monobank, Favbet Tech, EPAM Ukraine, Ukrainian Processing Center (UPC) и MEGOGO.

«Дія.City» — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который включает особую схему налогообложения и трудоустройства для айтишников, а также особые преференции для компаний-резидентов. Сейчас налоговая система пространства предусматривает корпоративный налог (18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал) и налоги на труд (5% НДФЛ, ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 1,5% военного сбора).

По состоянию на март 2024 года общее количество резидентов «Дія.City» достигло 900 компаний.