Мир может столкнуться с дефицитом лития уже к 2028 году — прогноз аналитиков

Аналитики из Wood Mackenzie предупреждают о возможном дефиците лития в связи с повышенным спросом на электрокары.





По их прогнозам, мировой спрос на литий может превысить 13 млн тонн к 2050 году. По словам директора по исследованиям Wood Mackenzie Алана Педерсена, рынок лития столкнется с дефицитом раньше, чем этого ожидают производители. Аналитики предупреждают, что дефицит может начаться уже с 2028 года.

В Wood Mackenzie смоделировали 4 сценария энергетического перехода. При отложенном переходе на альтернативные источники энергии спрос на литий к 2050 году будет составлять от 5,6 млн тонн. При сценарии достижения нулевых выбросов спрос составит 13,2 млн тонн.

В зависимости от динамики электрификации ситуация может развиваться в соответствии с этими описанными сценариями:

Задержка энергетического перехода: рынок будет оставаться сбалансированным до 2037 года, а затем начнется дефицит лития.

Базовый сценарий: имеющиеся проекты будут реализовываться, однако предложение на литий начнет сокращаться в середине 2030-х годов, поскольку спрос будет преобладать над предложением.

Обязательства стран: дефицит начнется с 2029 года, а уже к 2050 году необходимо будет дополнительно 6,7 млн тонн карбоната лития.

Достижение нулевого уровня выбросов: дефицит начнется в 2028 году и продлится до середины века. К 2050 году необходимо будет около 8,5 млн тонн дополнительных поставок.

На электрокары приходится около 72%-80% спроса на литий. В рамках программы «Обязательства стран» к 2040 году доля электрокаров в мировых продажах может достичь около 75%. При сценарии нулевых выбросов этот показатель может составить до 95%. К середине века на перезаряжаемые батареи во всех сферах применения будет приходиться 96%-98% от общего спроса на литий.





Кроме электрокаров спрос на литий также формируют системы хранения энергии. Поскольку использование источников альтернативной энергетики начинает преобладать над традиционными энергетическими станциями, энергосети требуют больших емких аккумуляторов для балансировки спроса и предложения. Как ожидают аналитики Wood Mackenzie, спрос на системы хранения энергии будет расти на 6-7% ежегодно по всем перспективным сценариям.

Со временем важную роль начнет играть переработка лития, однако это позволит решить проблему дефицита только в краткосрочной перспективе. По прогнозам аналитиков, объемы переработки будут расти на 13-16% ежегодно, а существенный рост ожидается в 2040-х годах. К 2050 году, по самым амбициозным сценариям, переработка будет обеспечивать от 2,3 до 2,7 млн тонн лития. Однако это не покрывает дефицит.

Аналитики отмечают, что для решения проблемы необходимы колоссальные инвестиции в размере от около $104 млрд в сценарии с отложенным переходом и до $276 млрд в сценарии достижения нулевых выбросов. При базовом сценарии необходимо будет $114 млрд, а сценарий «обязательства стран» предусматривает необходимое финансирование в размере $236 млрд.

Аналитики прогнозируют, что инвестиции достигнут пика в период с 2030 по 2034 год с развитием новых горнодобывающих проектов, мощностей по переработке нефти и региональных цепочек поставок. Независимо от того, по какому сценарию все будет развиваться, спрос на литий в любом случае будет превышать предложение. Дело даже не в том, что необходимо будет больше лития, а в том, сможет ли отрасль вовремя успеть построить необходимые мощности по добыче и переработке.

Мы писали, что в США найдено крупнейшее в мире месторождение лития на $1,5 трлн. Технологии добычи лития также улучшаются, но вместе с темнесут экологические риски. Людиучатся добывать литий из озера точнее, из сложных соляных растворов. В США изучаютотвалы металлургических шахт как источники лития.

Источник: Electrek