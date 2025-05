Мышка Pulsar Feinmann получила вентилятор Noctua для ладони

Продавцы геймерских аксессуаров периодически создают новые устройства, а иногда у них получаются очень необычные решения. Одно из них — мышка со встроенным вентилятором, которая буквально поможет вам остыть во время горячих игровых баталий. Такое экспериментальное устройство представила компания Pulsar в сотрудничестве с известным производителем вентиляторов Noctua.

Pulsar Feinmann — это уже знакомая модель легкой мыши для киберспорта, но теперь она получила интересное обновление. Внутри корпуса установили вентилятор Noctua размерами 4х4 см, который обдувает вашу ладонь во время игры. Это не просто прикольный гаджет — такое решение станет спасением для игроков, у которых часто потеют руки, что затрудняет контроль мыши в решающие моменты матчей.

We’re thrilled to unveil our latest collaboration with Noctua — the Feinmann, now equipped with a 4x4cm Noctua fan inside.@Noctua_at Renowned for their exceptional cooling performance and ultra-quiet operation, Noctua sets the gold standard in thermal engineering.

