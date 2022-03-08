На itch.io собирают деньги в поддержку Украины и продают пакет из 991 игры за $10

Комплект из 991 игры под общим названием «Bundle For Ukraine» отдают за $10 в поддержку Украины. В комплекте Necrosoft Games игры от 700 авторов, которые пожертвовали свои работы на благотворительность. $10 — это минимальная стоимость, и любой желающий может жертвовать больше. Общая стоимость всех игр по отдельности – $6500.

«Народ Украины под ударом. Как разработчики игр, мы хотим создавать новые миры, а не разрушать этот. Вот почему мы объединились, представив благотворительный пакет для помощи украинцам» itch.io

Цель кампании – собрать миллион долларов или больше.

Собранные деньги пойдут в пользу Международного медицинского корпуса и украинского фонда «Голоса детей».